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Общество | В Пензенском перинатальном центре появились на свет первые малыши

25.11.2017|15:04
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Официального торжественного открытия медицинского учреждения федерального уровня еще не было, но оно уже приступило к работе - все его структуры приведены в полную готовность и функционируют как единый высокотехнологичный механизм. В Пензенском перинатальном центре появились на свет первые малыши.

«Это родильный блок, это реанимация для женщин, реанимация для новорожденных, приемное отделение и многие-многие параклинические службы, которые обеспечивают работу этого центра: рентген, служба ультразвука, лабораторные службы и так далее», - рассказал главный врач Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова Максим Баженов.

Даже кровати для женщин созданы по особым технологиям.

«Она трансформируется и в кресло, на котором мы можем осмотреть женщину и принять роды, и в обычную кровать, на которой женщина находится как во время первого периода родов, так и после родов первые два часа», - отметил заведующий родильным блоком перинатального центра Николай Федосеев.

Так получилось, что у первых рожениц перинатального центра уже есть дети. Сюда они пришли «за вторыми», и сейчас они просто счастливы.

«Все прошло хорошо, я родила за три часа. Нам все понравилось. Хорошо, что в нашем городе появился такой перинатальный центр», - осталась довольна роженица Азиза Алешечкина.

«Здесь быстрее и лучше ухаживали, смотрели постоянно за нами, мы под присмотром», - подчеркнула другая мама, Александра Удалова.

«Мы получили такое здание, о котором мечтали очень долгие годы. Мы получили перинатальный центр со всеми его современными технологиями, в которых, безусловно, нуждались Пенза и Пензенская область», - добавить Максим Баженов.

«В таком центре можно пятерых родить! Можно, почему бы и нет! Все еще впереди», - поделилась Азиза Алешечкина.

Кстати, в центре будут оказывать не только услуги по родовспоможению, но и работать с парами, которые мечтают иметь детей.

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Гость|25.11.2017 20:05|

Николай Федосеев год назад моего малыша принимал. Мне кесарево делали. Спасибо ему огромное!

Имя: Гость
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