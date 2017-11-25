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Общество | На площади Ленина украсили новогоднюю елку

25.11.2017|18:49
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Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» завершили работу по сбору елки - тысячу шаров уже прикрепили к пластиковым веточкам.

Ярмарка уступила площадь Ленина под организацию новогодних торжеств - здесь уже монтируют шатры, где отдыхающие смогут выпить чая, а со дня на день привезут и Дом Деда Мороза.

Многие прохожие останавливаются, чтобы сделать на память снимок у наряженной красавицы. Кстати, как только позволит погода, в декабре в нескольких метрах от елки зальют каток.

Пензенцы уже заждались зимы. «Можно будет лепить снеговика, кидаться снежками, кататься на санках», - рассказал юный пензенец Дмитрий.

Над дорогами города уже засияли разноцветные лампочки, и, как в прошлом году, знаменитый пензенский «Глобус» превратился в светящийся шар.

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Гость|25.11.2017 19:36|

дык,ноябрь,ничё так?

Гость|25.11.2017 19:43|

дык тык

Гость|25.11.2017 19:46|

это не трубы отопления к зиме менять.

Зимой тепло и горячая вода нужнее елки. Вот и посмотрим что с этим зимой будет

Гость|25.11.2017 19:48|

А это настоящая Елка или так же как все остальное?

Гость|25.11.2017 19:58|

Похожа на боеголовку супер ракеты

Гость|25.11.2017 20:02|

А на макушке типа на елке звезда хоть установлена?

Гость|25.11.2017 20:31|

Гость писал(a):

дык,ноябрь,ничё так?
Чо-чо? Опоздали! Надо было в июле ёлку ставить.

Гость|25.11.2017 20:33|

Гость писал(a):

А это настоящая Елка или так же как все остальное?
Фейковая.

Гость|25.11.2017 20:36|

Гость писал(a):

А это настоящая Елка или так же как все остальное?
Пустая внутри.. наверное очередная китайская поделка.. да как ми всё, бутафория..настоящую Русскую живую ёлку то наверное только в масквабаде ставят.

Гость|25.11.2017 20:49|

Явно опоздали.Надо было в августе ставить и хороводы водить.Полтора месяца мало для праздника!

Гость|25.11.2017 20:56|

Гость писал(a):

Явно опоздали.Надо было в августе ставить и хороводы водить.Полтора месяца мало для праздника!
Это специально делают чтобы чувтво празника у обывателя притупился, превратят праздник в простые будни, так чтото моргает.. светится..хз зачем им это нужно, мож комплексы какие с детства, может новый год не навидят.хз Даже елка на пощади какая-то чёрная, жуть(

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