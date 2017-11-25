25.11.2017 | 18:49

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» завершили работу по сбору елки - тысячу шаров уже прикрепили к пластиковым веточкам.

Ярмарка уступила площадь Ленина под организацию новогодних торжеств - здесь уже монтируют шатры, где отдыхающие смогут выпить чая, а со дня на день привезут и Дом Деда Мороза.

Многие прохожие останавливаются, чтобы сделать на память снимок у наряженной красавицы. Кстати, как только позволит погода, в декабре в нескольких метрах от елки зальют каток.

Пензенцы уже заждались зимы. «Можно будет лепить снеговика, кидаться снежками, кататься на санках», - рассказал юный пензенец Дмитрий.

Над дорогами города уже засияли разноцветные лампочки, и, как в прошлом году, знаменитый пензенский «Глобус» превратился в светящийся шар.