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Общество | Матерей Пензенской области поздравили с праздником

25.11.2017|19:04
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Когда вся семья вместе - и душа на месте. У Ватрушкиных - как в известном мультфильме, «четыре сыночка и лапочка-дочка». Папа - опора, защита, поддержка, а мама - душа всей честной компании и ее идейная вдохновительница.

«Когда мы с мужем поженились, мы хотели очень большую семью, еще совсем не имея детей. Большую семью мы представляли с тремя детьми, но после того, как нас пригласили с тремя детьми на международный конкурс в Москву, мы сделали вывод, что надо расширяться», - рассказала многодетная кузнечанка Ирина Ватрушкина.

Для каждого мама находит время и особые слова поддержки, поэтому все члены семьи живут дружно и помогают друг другу. Такой же мир и порядок у Савочкиных из Малосердобинского района. У них тоже пятеро ребятишек - двое своих и трое приемных.

«Мы с мужем сами из многодетных семей и поэтому решили, что наша семья тоже будет многодетной. Живем мы весело, дружно, один за всех и все за одного», - поделилась мама семейства из Малосердобинского района Анна Савочкина.

Семьи такие разные: многодетные, спортивные, творческие, молодые или опытные, но все так одинаково счастливые. В каждой есть мама, самая лучшая на свете.

Слова благодарности звучали для всех.

«У каждого из нас самые светлые, добрые, самые красивые чувства связаны со словом «мама», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

А дополнило приятные беседы сладкое угощение, специально приготовленное в честь праздника.

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