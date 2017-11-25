Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|25 ноя 2017|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.33  |  $  58.53
 

Общество | Иосиф Линдер рассказал студентам, как противостоять терроризму

25.11.2017|15:47
Печать

Президент международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер провел семинар для студентов юридического факультета.

Свою меткость в стрельбе специалист продемонстрировал на компьютерном симуляторе.

По его словам, навыки обращения с оружием для сотрудников правоохранительных органов, конечно, важны, но главное в борьбе с преступниками - это умение думать.

«Думать, находя не только правильные дидактические решения, но и оригинальные, или, как сегодня модно говорить, креативные решения по самым сложным вопросам», - отметил президент контртеррористической тренинговой ассоциации.

Иосиф Линдер является специалистом международного уровня в вопросах государственной безопасности, поэтому на своих лекциях в первую очередь он рассказывает о том, как противостоять терроризму.

«Это не только силовой фактор, но и социально, и философский, и преподавательский, потому что вопрос обучения, вопрос восстановления той базы, которая была присуща советской школе, - это немаловажный фактор в сегодняшнем мире», - подчеркнул Иосиф Линдер.

Среди участников этого семинара было много представительниц прекрасного пола. По словам студентки 4-го курса Юлии Мартышкиной, в жизни могут возникнуть такие ситуации, когда профессия обяжет взять в руки пистолет.

«Либо ты стреляешь, либо преступник может выстрелить в тебя или в других людей. И если бы стоял вопрос общественной безопасности, то я бы, наверное, выстрелила в преступника, чтобы защитить общество», - поделилась размышлениями студентка.

Подобные встречи с пензенскими студентами проводятся несколько раз в год.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!