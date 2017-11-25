25.11.2017 | 15:47

Президент международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер провел семинар для студентов юридического факультета.

Свою меткость в стрельбе специалист продемонстрировал на компьютерном симуляторе.

По его словам, навыки обращения с оружием для сотрудников правоохранительных органов, конечно, важны, но главное в борьбе с преступниками - это умение думать.

«Думать, находя не только правильные дидактические решения, но и оригинальные, или, как сегодня модно говорить, креативные решения по самым сложным вопросам», - отметил президент контртеррористической тренинговой ассоциации.

Иосиф Линдер является специалистом международного уровня в вопросах государственной безопасности, поэтому на своих лекциях в первую очередь он рассказывает о том, как противостоять терроризму.

«Это не только силовой фактор, но и социально, и философский, и преподавательский, потому что вопрос обучения, вопрос восстановления той базы, которая была присуща советской школе, - это немаловажный фактор в сегодняшнем мире», - подчеркнул Иосиф Линдер.

Среди участников этого семинара было много представительниц прекрасного пола. По словам студентки 4-го курса Юлии Мартышкиной, в жизни могут возникнуть такие ситуации, когда профессия обяжет взять в руки пистолет.

«Либо ты стреляешь, либо преступник может выстрелить в тебя или в других людей. И если бы стоял вопрос общественной безопасности, то я бы, наверное, выстрелила в преступника, чтобы защитить общество», - поделилась размышлениями студентка.

Подобные встречи с пензенскими студентами проводятся несколько раз в год.