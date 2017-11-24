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Общество | Жительница Пензы мечтает открыть частную конюшню

24.11.2017|09:39
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В четверг, 23 ноября, на приеме предпринимателей, который провел глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, к нему обратилась жительница областного центра.

Пензячка планирует развитие в Пензе частных конюшен с верховыми прогулками и реабилитационными занятиями с детьми-инвалидами. Вопрос заключается в предоставлении земельного участка для обустройства территории и содержания лошадей.

«Это интересное направление, учитывая, что конные клубы в основном расположены за пределами Пензы и не все желающие имеют возможность их посещать», - отметил Виктор Кувайцев.

«Мэр поручил управлению муниципального имущества предложить женщине варианты имеющихся земельных участков для возможной аренды и реализации проекта», - сообщает пресс-служба мэрии.

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