24.11.2017 | 15:11

В пятницу, 24 ноября, на заседании совета при губернаторе Пензенской области по делам инвалидов, состоявшемся в правительстве региона, были подведены итоги реализации программы «Доступная среда».

Как доложил начальник управления министерства труда, соцзащиты и демографии Валерий Шомников, в текущем году 2 412 инвалидов обратились за помощью в трудоустройстве, около 1 500 из них получили работу.

Однако, несмотря на то что выделяются средства для оборудования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, остро стоит другая проблема: некоторые из них просто не могут добраться до работы. В первую очередь это касается инвалидов-колясочников, для которых не предусмотрено ни пандусов, ни мест заездов.

«На карте города должны быть красные флажки в тех местах, где нужно решение этого вопроса. Хорошо, что в новых домах пандусы предусмотрены. Но в старых этого нет. Необходимо мониторить ситуацию, анализировать, как обстоят дела в том или ином месте», - подчеркнул зампред областного правительства Василий Трохин, под чьим руководством проходило заседание совета.

Один из участников совещания, представитель общественной организации, поднял вопрос о подсветке номеров на лобовом стекле маршрутных такси. Для слабовидящих людей это очень важно: они не видят, какая маршрутка подъезжает к остановке.

«Мы потребовали от перевозчиков, чтобы маршрутные такси были с подсветкой, и отслеживаем эту ситуацию. Есть, конечно, некоторые автомобили, где это сделать невозможно, - нужно менять эту «Газель» на другой автомобиль. Но в целом мы очень серьезно подошли к этой проблеме. Если вы назовете мне номер маршрутки, мы конкретно ею займемся», - заявил заместитель мэра Пензы Владимир Попков.

Он также напомнил, что специально для слабовидящих людей на маршруте № 68 появились автобусы большой вместимости. Они следуют мимо исторического здания Лермонтовской библиотеки, где размещен отдел книг для слабовидящих и слепых людей, и далее - к отделению Всероссийского общества слепых, расположенному на улице Водопьянова.

Владимир Попков также отметил, что при благоустройстве городских территорий особое внимание уделяется пешеходным переходам: 56 светофоров оборудованы звуковыми сигналами, а ряд переходов - специальной плиткой, позволяющей слабовидящим людям ориентироваться.

Также заместитель мэра добавил, что вход в здание администрации Пензы со стороны музея боевой техники адаптирован для инвалидов-колясочников. Сейчас там идет ремонт.

«Будет установлено дежурство работников отдела по рассмотрению обращений граждан. Они станут приглашать специалистов по тому вопросу, с которым обратился гражданин. Работа будет завершена до 31 декабря», - пообещал Попков.