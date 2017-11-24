24.11.2017 | 16:26

Терминалы, через которые родители оплачивают обеды в школьных столовых, перестали взимать комиссию. Следует уточнить, что процент не берется только через аппараты компании «ПензаПлат». Вторая финансовая организация, чьи терминалы также находятся в школах Пензы, приостановила прием платежей.

«При этом прием платежей в офисах банка и в терминалах вне школы осуществляется на тех условиях, которые были обозначены 15 октября, то есть с процентами. МУП «АРЦИС», оператор системы, как принимал платежи без процентов в соответствии с обязательствами, так и принимает по настоящий момент», - подчеркнул директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Юрий Анфалов.

Система «Электронная школа» начала внедряться в Пензе с 2013 года. На основании публичных правил организации, установившие платежные терминалы, работали без комиссионного сбора вплоть до октября 2017 года. Но с 15 октября стали брать процент с зачисленной на карту учащегося суммы. Сумма минимального платежа составила десять рублей.

«Мы категорически возражали, потому что понимали, что это решение неправильное и приведет как к значительному недовольству родителей, так и к сокращению количества питающихся детей в образовательных учреждениях», - рассказал начальник Управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

«Мы посчитали, что это является прямым нарушением правил работы системы, и направили уведомления в эти организации о том, что они нарушают правила, и предложили: или отказаться от процентов, или уйти из системы в связи с тем, что они нарушают договоры присоединения», - добавил Юрий Анфалов.

Установление комиссионного сбора легло в основу прокурорской проверки.

«В действиях МУП «АРЦИС» в образовательных организациях города Пензы, ООО «Пензенский платежный центр» и администрации города усматриваются признаки нарушения законодательства «О защите конкуренции», - прокомментировала помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

Однако платежная история на этом не заканчивается - отмена сбора комиссии лишь временная мера. Организации, оборудование которых находится в образовательных учреждениях, предложили МУП «АРЦИС» в течение месяца изменить правила системы «Электронная школа».

«Они настаивают на комиссии и говорят, что, если этой комиссии не будет, они готовы уйти из этой системы 1 января», - заключил Юрий Анфалов.

Руководство МУП «АРЦИС» разослало другим финансовым компаниям предложение присоединиться к системе «Электронная школа» и стать платежными агентами, но пока никто не откликнулся. Также в образовательных учреждениях собираются провести опрос среди родителей на предмет взимания комиссии через терминалы уже работающих организаций.