24.11.2017 | 09:43

Связь МТС в Пензенской области значительно подешевела. Региональный филиал компании во главе с директором Павлом Плясенко принял участие в необычной эстафете по снижению цен.

Старт флешмобу дал директор иркутского филиала МТС Андрей Березной. На своей странице в Facebook он объявил о снижении компанией цен на связь в регионе и призвал коллег поддержать это начинание.

Эстафету подхватили главы филиалов МТС в других регионах России, в том числе и директор пензенского филиала Павел Плясенко.

«МТС снизила цены на услуги связи, и теперь за 90 рублей вы можете подключить пакет 3 Гб интернета и безлимитные звонки на МТС в Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове, Каменке, Никольске, Спасске и других городах области», - пишет Павел Плясенко в Facebook.

Для сравнения в посте приводятся скриншоты с ценами других операторов мобильной связи.

Руководитель пензенского филиала также перечисляет ряд других городов, в которых МТС снизила цены.

«Тула, Салехард, Ханты-Мансийск, Мегион, Ангарск, Байкальск, Братск, Нефтеюганск, Нягань, Борисоглебск, Бутурлиновка, Воронеж, Калач - Пензенская область с вами!» - пишет он.