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Общество | В Пензе стартовал отбор молодежных проектов по программе «УМНИК»

23.11.2017|16:56
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В четверг, 23 ноября, в пензенском технопарке «Рамеев» стартовал финальный отбор молодежных проектов по программе «УМНИК».

Цель программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») - поддержка молодых ученых и стимулирование массового участия юношества в научно-технической и инновационной деятельности. Прием заявок начался в августе.

«2017 год - юбилейный год для программы «УМНИК». Стартовавший в 2007 году конкурс как инструмент государственной поддержки талантливой молодежи актуален и сегодня. За 10 лет всего было поддержано 197 пензенских проектов, предоставлено на их реализацию из федерального бюджета 42,95 млн рублей», - отметил министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин, приветствуя молодых ученых.

В этом году на конкурс было представлено 46 проектов по нескольким направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии».

«Работа конференции продлится до 24 ноября, а по итогам отбора авторы лучших проектов получат гранты в размере 500 тысяч рублей из средств федерального бюджета», - сообщает пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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