Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|23 ноя 2017|18:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Снег |
  69.18  |  $  58.46
 

Общество | В Пензе на проспекте Строителей повесили плакат с ошибкой

23.11.2017|13:42
Печать

Пензенцы в плакате на социально важную тему на проспекте Строителей нашли орфографическую ошибку.

«Спаси чью-то жизнь… Дефиса не хватает в слове «чью-то». У нас так часто бывает, многие, наверное, даже и не заметили. Я вот грамотный человек, у меня высшее образование», - отметила пензячка.

«Смущает, что частица «то» раздельно написана. Слитно должно быть», - выразил мнение еще один горожанин.

В архиве «Службы 11» набралась целая коллекция ошибок в рекламе, на плакатах и даже памятниках. Вот несколько примеров: в 2014 году на улице Захарова установили щит с рисунком победительницы конкурса и поздравлением, но без запятой, обязательной при обращении, и восклицательного знака в конце предложения. В том же году активист нашел целый ряд ошибок в скульптурной композиции напротив городской администрации.

«Я, чуваш по национальности, думаю, что здесь имя собственное, а в русском языке имена собственные, насколько я знаю, пишутся с большой буквы», - уточнил тогда Николай Никифорович.

Кстати, на плакате со скорой помощью на проспекте Строителей есть еще одна странность - карета медиков праворульная. Водитель сидит не на привычном для России месте.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!