23.11.2017 | 13:42

Пензенцы в плакате на социально важную тему на проспекте Строителей нашли орфографическую ошибку.

«Спаси чью-то жизнь… Дефиса не хватает в слове «чью-то». У нас так часто бывает, многие, наверное, даже и не заметили. Я вот грамотный человек, у меня высшее образование», - отметила пензячка.

«Смущает, что частица «то» раздельно написана. Слитно должно быть», - выразил мнение еще один горожанин.

В архиве «Службы 11» набралась целая коллекция ошибок в рекламе, на плакатах и даже памятниках. Вот несколько примеров: в 2014 году на улице Захарова установили щит с рисунком победительницы конкурса и поздравлением, но без запятой, обязательной при обращении, и восклицательного знака в конце предложения. В том же году активист нашел целый ряд ошибок в скульптурной композиции напротив городской администрации.

«Я, чуваш по национальности, думаю, что здесь имя собственное, а в русском языке имена собственные, насколько я знаю, пишутся с большой буквы», - уточнил тогда Николай Никифорович.

Кстати, на плакате со скорой помощью на проспекте Строителей есть еще одна странность - карета медиков праворульная. Водитель сидит не на привычном для России месте.