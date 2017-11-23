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Общество | В лесах Пензенской области усилят охрану новогодних деревьев

23.11.2017|17:31
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С 15 декабря в Пензенской области будет усилена охрана хвойных насаждений. Для предотвращения незаконных рубок деревьев в преддверии новогодних праздников по лесам Пензенской области ежедневно будут курсировать патрули.

В мероприятиях примут участие все государственные лесные инспектора Пензенской области - 334 человека, а также сотрудники правоохранительных органов.

Особое внимание будет уделяться местам, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. Также будет организовано около 50 контрольно-пропускных постов для выявления фактов незаконной заготовки и провоза незаконно заготовленных «новогодних деревьев».

Заготовка новогодних елок допускается на участках, подлежащих расчистке и рубке, в том числе при уходе за лесом. При транспортировке граждане и представители организаций должны иметь при себе договор купли-продажи лесных насаждений, накладную (с указанием основания выписки, количества продукции, отметкой отпуска и датой), приходно-кассовые ордера.

«За незаконно срубленные новогодние деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, которая наступает, если сумма ущерба составляет более 5 тысяч рублей», - напоминает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

О фактах незаконной заготовки хвойных молодняков можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или 8-8412-62-84-50.

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Гость|23.11.2017 18:39|

на заброшенных полях уже такие сосны хорошие выросли!зачем ваш лес?

Имя: Гость
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