23.11.2017 | 17:31

С 15 декабря в Пензенской области будет усилена охрана хвойных насаждений. Для предотвращения незаконных рубок деревьев в преддверии новогодних праздников по лесам Пензенской области ежедневно будут курсировать патрули.

В мероприятиях примут участие все государственные лесные инспектора Пензенской области - 334 человека, а также сотрудники правоохранительных органов.

Особое внимание будет уделяться местам, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. Также будет организовано около 50 контрольно-пропускных постов для выявления фактов незаконной заготовки и провоза незаконно заготовленных «новогодних деревьев».

Заготовка новогодних елок допускается на участках, подлежащих расчистке и рубке, в том числе при уходе за лесом. При транспортировке граждане и представители организаций должны иметь при себе договор купли-продажи лесных насаждений, накладную (с указанием основания выписки, количества продукции, отметкой отпуска и датой), приходно-кассовые ордера.

«За незаконно срубленные новогодние деревья предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, которая наступает, если сумма ущерба составляет более 5 тысяч рублей», - напоминает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

О фактах незаконной заготовки хвойных молодняков можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или 8-8412-62-84-50.