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Общество | Пензенский губернатор выразил соболезнования семье Хворостовского

23.11.2017|09:15
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«Уход из жизни гениев - трагедия целого мира. Умер Дмитрий Хворостовский - величайший оперный певец, даривший чудо искусства не только с помощью своего голоса, но и через свою душу. Он мало прожил, но много успел. Глубокие соболезнования семье, тем, кто был близок. Вечная память», - написал в своем микроблоге глава региона.

В среду, 22 ноября, о смерти Дмитрия Хворостовского сообщил эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов. По его словам, 55-летний певец скончался в Лондоне. «Он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», - уточнил Маликов.

В 2015 году стало известно, что у Дмитрия Хворостовского опухоль головного мозга.

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