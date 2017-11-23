23.11.2017 | 09:15

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца Дмитрия Хворостовского.

«Уход из жизни гениев - трагедия целого мира. Умер Дмитрий Хворостовский - величайший оперный певец, даривший чудо искусства не только с помощью своего голоса, но и через свою душу. Он мало прожил, но много успел. Глубокие соболезнования семье, тем, кто был близок. Вечная память», - написал в своем микроблоге глава региона.

В среду, 22 ноября, о смерти Дмитрия Хворостовского сообщил эстрадный поп-исполнитель Дмитрий Маликов. По его словам, 55-летний певец скончался в Лондоне. «Он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», - уточнил Маликов.

В 2015 году стало известно, что у Дмитрия Хворостовского опухоль головного мозга.