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Общество | На дороге на пр. Строителей появится новый дорожный знак

23.11.2017|12:56
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Жильцы арбековских многоэтажек добились своего, пусть и частично: на внутриквартальной дороге за домом № 156а по проспекту Строителей будет на законных основаниях ограничена скорость движения автомобилистов.

«В целях повышения безопасности дорожного движения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры крупной городской агломерации «Пензенская агломерация» по приоритетному направлению стратегического развития России «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год включены мероприятия по установке на автомобильной дороге местного значения, проходящей вдоль домов 154, 156а, 168 по пр. Строителей дорожных знаков 3.24 - Ограничение максимальной скорости (40 км/ч)», - сообщили в официальном уведомлении.

С тех пор, как библиотека имени М. Ю. Лермонтова стала площадкой для проведения собраний, вечеров, концертов, которые посещают и автовладельцы, движение на внутриквартальной территории усилилось. Жители домов на проспекте Строителей не раз наблюдали за аварийными ситуациями.

«Ужас! Идешь мусор выносить, глянешь в одну сторону - вроде никого, а через секунду откуда-то вырывается машина. Они даже скорость не снижают, летят как сумасшедшие», - пожаловалась тогда местная жительница Галина Ивановна.

После установки знака появится законное основание штрафовать автовладельцев за превышение скорости. Сумма штрафа зависит от скорости, например, если водитель пролетит отрезок на 80 км/ч, то достанет из кошелька пятьсот рублей. Чем сильнее шофер давит на педаль газа, тем дороже ему обходится лихачество.

Жители также просили установить «лежачего полицейского» и даже были готовы оплатить его, но им отказали - для этого нет оснований.

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