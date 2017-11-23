23.11.2017 | 15:00

На конечной 25-го маршрута в поселке Нефтяник образовалось грязевое море с точечными клочками суши. Все незаболоченные пятачки заняты пассажирским транспортом - никто не хочет потом выталкивать машины из трясины.

Местным пешеходам приходится носить с собой палки, но не чтобы отгонять бродячих собак, а чтобы счищать с обуви килограммы глинистой почвы, прежде чем сесть в автобус.

«Дороги грязные, канавы, весь Нефтяник такой - везде ямы, грязища. Как будто не в городе живем, хотя относимся к Октябрьскому району», - посетовала местная жительница.

Павильон на конечной оборудован приспособлением для очистки обуви, однако потом пассажирам нужно суметь перепрыгнуть через очередную лужу или полосу грязи. Асфальта тут не так уж много, ведь на нем стоят машины. Материал положили некачественно, по краям он уже начал обламываться.

Согласно приказу управления транспорта и связи, за состояние конечных пунктов отвечают предприятия-перевозчики. 25-й маршрут находится в ведении МУП «Автомобильное транспортное хозяйство».