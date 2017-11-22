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Общество | Зареченцы собрали на строительство храма 18,7 млн рублей

22.11.2017|10:03
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Во вторник, 21 ноября, в Заречном прошла очередная выемка денег из кружек, в которые жители жертвуют деньги на возведение храма Рождества Христова.

«За последние шесть месяцев горожане опустили в жертвенные кружки 164 968 рублей. Всего же с 2010 года на строительство храма Рождества Христова зареченцами пожертвовано более 18,7 млн рублей», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

Для самых маленьких прихожан на территории строящегося храма недавно установили детскую площадку. В планах на ближайшее будущее — утепление цокольного этажа и возведение стен.

«В строительстве храма зареченцы могут помочь не только деньгами, но и, к примеру, стройматериалами. Важен любой вклад в общее дело», - пишет портал «Город Z».

Фундамент храма Рождества Христова был заложен на улице Заречной в мае 2010 года. Строительство ведется на добровольные пожертвования жителей, организаций и предприятий города.

Согласно проекту, всего потребуется 55 млн рублей: в 21 млн обойдутся стены, в 12 - возведение цокольного этажа, в 9 - металлические конструкции куполов. Еще 7 млн потребуется на кровлю и 6 - на входы.

Здание храма должно стать самым высоким в Заречном: крест будет установлен на высоте 45 м. Планируется, что люди смогут увидеть его из любой точки города.

По состоянию на 22 ноября 2016 года зареченцы собрали 17 млн 930 тысяч рублей.

Источник — gorodz.info
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Гость|22.11.2017 10:30|

Лучше бы на детские дома собирали. Если так хочется. Пользы больше бы было.

Гость|22.11.2017 10:42|

Гость писал(a):

Лучше бы на детские дома собирали
Детских домов в Пензе и Заречном нет, насколько мне известно, поскольку всех деток разобрали по приемным семьям.

Гость|22.11.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

Для самых маленьких прихожан на территории строящегося храма недавно установили детскую площадку.
Это хорошо, но кто финансировал оборудование площадки РПЦ или город?

Гость|22.11.2017 11:04|

Отец Александр три года собирал на храм а хватило только на мерседес.

Имя: Гость
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