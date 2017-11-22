22.11.2017 | 11:54

В Пензенской области 66 многодетных матерей получат региональную медаль «Материнская доблесть». Награждение приурочено ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.

Награду II степени вручат восьми женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей.

Медаль III степени получат 58 матерей, которые воспитали трех и более детей.

«Вручение региональных медалей состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

Награжденные медалями I и II степени многодетные матери получают денежные выплаты и пользуются льготами: им ежемесячно выделяют 330 рублей, а также 180 рублей в качестве компенсации за местную телефонную связь; возвращают 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ при оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 15% - при оплате общей площади жилья.