Пензенское информационное агентство|18+|Среда|22 ноя 2017|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+2oC
Завтра | Снег |
  69.40  |  $  59.01
 

Общество | В Пензенской области 66 многодетных матерей наградят медалями

22.11.2017|11:54
Печать

В Пензенской области 66 многодетных матерей получат региональную медаль «Материнская доблесть». Награждение приурочено ко Дню матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября.

Награду II степени вручат восьми женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей.

Медаль III степени получат 58 матерей, которые воспитали трех и более детей.

«Вручение региональных медалей состоится в торжественной обстановке в муниципальных районах и городских округах», - сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, социальной защиты и демографии.

Награжденные медалями I и II степени многодетные матери получают денежные выплаты и пользуются льготами: им ежемесячно выделяют 330 рублей, а также 180 рублей в качестве компенсации за местную телефонную связь; возвращают 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ при оплате жилого помещения и коммунальных услуг и 15% - при оплате общей площади жилья.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!