22.11.2017 | 09:05

В Пензе восстановят освещение в вечернее и ночное время на Советской улице рядом со сквером имени Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С жалобой на темноту в этом районе обратились к губернатору Ивану Белозерцеву жители областного центра. Глава региона поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву решить проблему, используя программу по организации уличного освещения.

По словам генерального директора ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Владимира Рябинина, в среду, 22 ноября, уличное освещение в этой части города будет восстановлено