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Общество | В Пензе засветятся фонари у сквера имени Лермонтова

22.11.2017|09:05
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В Пензе восстановят освещение в вечернее и ночное время на Советской улице рядом со сквером имени Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С жалобой на темноту в этом районе обратились к губернатору Ивану Белозерцеву жители областного центра. Глава региона поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву решить проблему, используя программу по организации уличного освещения.

По словам генерального директора ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Владимира Рябинина, в среду, 22 ноября, уличное освещение в этой части города будет восстановлено

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Гость|22.11.2017 09:26|

Заодно и двор жрецам осветят, и конечно же за счет бюджета.

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