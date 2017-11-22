22.11.2017 | 10:20

Во вторник, 21 ноября, в Первомайском районе Пензы прошел межведомственный рейд по выявлению надписей, рекламирующих запрещенные вещества.

На улицы города вышли сотрудники районной администрации и полиции. Участники рейда обнаружили около 30 надписей о продаже психотропных веществ по адресам: ул. Калинина, 91, Краснова, 35, 37, 39, 56, 58, Воронова, 8, Кижеватова, 15, 37 (гаражи), Экспериментальная, 9, 12, Терешковой, 11.

«Директорам управляющих компаний и председателям гаражных кооперативов будут выданы предписания об устранении надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.