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Общество | В Пензе выявлено около 30 надписей с рекламой запрещенных веществ

22.11.2017|10:20
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Во вторник, 21 ноября, в Первомайском районе Пензы прошел межведомственный рейд по выявлению надписей, рекламирующих запрещенные вещества.

На улицы города вышли сотрудники районной администрации и полиции. Участники рейда обнаружили около 30 надписей о продаже психотропных веществ по адресам: ул. Калинина, 91, Краснова, 35, 37, 39, 56, 58, Воронова, 8, Кижеватова, 15, 37 (гаражи), Экспериментальная, 9, 12, Терешковой, 11.

«Директорам управляющих компаний и председателям гаражных кооперативов будут выданы предписания об устранении надписей о продаже курительных смесей и психотропных веществ», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|22.11.2017 10:35|

всего 30 надписей ? маловато прошлись !

Гость|22.11.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

30 надписей о продаже психотропных веществ по адресам: ул. Калинина, 91, Краснова, 35, 37, 39, 56, 58, Воронова, 8, Кижеватова, 15, 37 (гаражи), Экспериментальная, 9, 12, Терешковой, 11.
Это что, реклама?

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