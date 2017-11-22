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Общество | В Пензе откроют многофункциональный центр для предпринимателей

22.11.2017|09:35
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В 2018 году в Пензе планируется открыть многофункциональный центр для бизнесменов. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал на заседании комиссии городской думы заместитель главы администрации областного центра Андрей Шевченко.

По его словам, в МФЦ будет работать не менее десяти окон. Помещение уже найдено, оно располагается в доме № 14 на улице Герцена.

«Также Андрей Шевченко отметил, что в бюджете заложены деньги на ремонт многофункционального центра, который начнется в I квартале следующего года», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.

Реализация пилотного проекта «МФЦ для бизнеса» началась в 2016-м. В том же году юридическим лицам и бизнесменам было оказано более 20 тысяч услуг. Министерство экономического развития РФ признало Пензенскую область лучшей в номинации «МФЦ для бизнеса, оказывающий наиболее полный набор услуг».

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Гость|22.11.2017 10:10|

2014 налог на недвижимость 20т.р.

2015 ..................... 33т.р.

2016 ..................... 52т.р.

2017 будет 75?

А простому быдлу втюхивают что всё барыги.

Вот к Платончику Марс добавят с акцизом бензинчик до 55 доведут, всех чипируют и останется только колючкой всё огородить и вышки с пулемётами поставить.

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