22.11.2017 | 14:52

Сотрудники групп баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» выявили 1 850 случаев безучетного электропотребления в объеме 5 898,086 тыс. кВт*ч за 10 месяцев 2017 года.

Причиненный недобросовестными потребителями ущерб (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся только услуг по передаче э/э) эксперты распределительной сетевой компании оценили в 9,29 млн рублей.

В ходе проведенных сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии рейдов составлено 517 актов (2 485,072 тыс. кВт*ч) в отношении юридических лиц, 1 333 (3 413,014 тыс. кВт*ч) - в отношении физических лиц, еще 3 акта - по бездоговорному потреблению (26,324 тыс. кВт*ч).

За отчетный период в правоохранительные органы направлены материалы в отношении 93 недобросовестных потребителей. Большинству из них, помимо возмещения причиненного компании ущерба, придется уплатить административный штраф: от 10 до 15 тысяч рублей - для физических лиц, от 100 до 200 тысяч - для юридических.

В отношении некоторых энерговоров в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проведение регулярных рейдов по безучетному потреблению сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии совместно с сотрудниками управления безопасности филиала «Пензаэнерго» направлено на соблюдение режима потребления и оплаты за услуги электроснабжения, а также на снижение потерь электроэнергии в сетях.

Самыми распространенными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии в обход счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, подключение к электросетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи и др.

Сотрудники филиала «Пензаэнерго» предупреждают, что подобные методы могут привести к гибели от электрического тока как самого энерговора, так и его окружающих.

Также несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения, выход из строя бытовой техники. В конечном итоге из-за несанкционированных подключений наступает перегрузка электросети с последующим выходом ее из строя.

Энергетики также напоминают, что по установленным фактам бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии нарушителей закона ждет привлечение к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ, а в случае причинении крупного ущерба - к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ.

Если вы стали свидетелями или располагаете информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети, безучетном потреблении электроэнергии, сообщите в район электрических сетей (РЭС) филиала «Пензаэнерго» по месту жительства или по телефону горячей линии 8-800-700-18-12. Конфиденциальность гарантируется.