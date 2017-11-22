22.11.2017 | 09:23

10 килограммов пельменей были сняты с реализации в одном из магазинов в районном центре Городище Пензенской области. Нарушение законодательства выявила внеплановая проверка предпринимателя, занимающегося торговлей свининой, мясом птицы и полуфабрикатами.

Как выяснилось, на пельмени отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их качество и безопасность.

«В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, ему выдано предписание об устранении нарушения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.