22.11.2017 | 10:14

В Институте регионального развития Пензенской области станут готовить тьюторов для работы в системе инклюзивного образования.

Обучение первой группы на факультете профессиональной переподготовки начнется в январе 2018 года. Телефон деканата, по которому можно задать уточняющие вопросы, - (8412) 34-79-80.

«Пройти обучение и получить дополнительное образование по программе могут лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы в образовательной организации не менее двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

По итогам обучения педагогам будет присвоена квалификация «тьютор».