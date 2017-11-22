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Общество | В 2018 году в Пензенской области начнут обучать тьюторов

22.11.2017|10:14
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В Институте регионального развития Пензенской области станут готовить тьюторов для работы в системе инклюзивного образования.

Обучение первой группы на факультете профессиональной переподготовки начнется в январе 2018 года. Телефон деканата, по которому можно задать уточняющие вопросы, - (8412) 34-79-80.

«Пройти обучение и получить дополнительное образование по программе могут лица, имеющие высшее педагогическое образование и стаж работы в образовательной организации не менее двух лет», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

По итогам обучения педагогам будет присвоена квалификация «тьютор».

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Гость|22.11.2017 11:01|

Чем "тьютор" от наставника-педагога отличается? Чипом в Ж...ивоте или нужными морально нравственными устоями?

Имя: Гость
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