22.11.2017 | 10:55

С 16 по 30 ноября электронный дискаунтер «Ситилинк» проводит традиционную акцию «Черная пятница». Все эти дни покупателей ждут скидки на электронику и бытовую технику до 50%, а в период с 23 по 26 ноября ряд товаров будет доступен с выгодой до 85%.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте www.citilink.ru, выбрать товар, положить его в корзину, а затем ввести промокод FRIDAY - скидка будет предоставлена автоматически.

«Черная пятница» зародилась в США еще в 1966 году и с тех пор распространилась по всем континентам. В этот день многие люди берут отгулы, чтобы купить желанный товар по суперценам, недоступным в обычные дни года.

Сам же термин Black Friday появился в Филадельфии из-за катастрофических пробок на дорогах, устроенных спешащими в магазины покупателями.

Но в электронном дискаунтере «Ситилинк» нет пробок и очередей, есть только экономия времени и долгожданные предложения, ведь распродажа проходит в режиме онлайн, а собственная служба доставки справляется со своими обязанностями максимально оперативно и качественно.

С подробными условиями и ассортиментом акции Black Friday можно ознакомиться на сайте www.citilink.ru.

На приобретенный товар оформляется доставка, или же он выдается лично в ближайшем пункте «Ситилинк-мини» либо полноформатном магазине «Ситилинк». Список точек выдачи в Пензе и области можно найти здесь.