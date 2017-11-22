22.11.2017 | 12:17

Пешеходная дорожка за домом № 38 на улице Рахманинова была принесена в жертву малому бизнесу. Предприимчивый делец установил киоск на асфальтированной полосе прямо на пути людей, которым пришлось протаптывать обходной путь. Водрузил хозяин зеленую коробку под теплотрассой. Возле нее в качестве настила навалены поддоны, ящики, обрезки рубероида. Кому-то даже нравится.

«Они и не на тропинке, рядом раскладывают прилавок. На зиму его закрывают, а вот летом, когда есть арбузы, яблочки, помидорки, открыт. Нам очень удобно, что он рядом», - высказала мнение одна из прохожих.

Что любопытно, объект расположен на законных основаниях, так как он нестационарный - это палатка для торговли фруктами и овощами, период размещения - с 1 мая до 31 октября. Но уже заканчивается ноябрь, а ее не убирают.

Чиновники регулярно наведывались по данному адресу, контролировали процесс торговли, однако не замечали, что конструкция стоит на сделанной на бюджетные средства дорожке. Внимательные жители поначалу ворчали, а потом рукой махнули.

Обычно предпринимателям вменяют в обязанности следить за участком, на котором стоит торговый объект. Но этот удачно вписался в общий неблагоустроенный угол с не скошенной с лета травой, кучами листвы и по-деревенски грязными дорогами.