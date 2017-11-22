Во вторник, 21 ноября, начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов провел двухчасовой личный прием граждан.
Со своими вопросами к полковнику полиции обратились пять человек.
Пензячка Галина Петровна спросила, как обезопасить магазин от краж. Игорь Белов посоветовал женщине установить охранную сигнализацию и заключить договор, чтобы сообщения от системы поступали на пульт охраны Росгвардии.
Большинство пришедших хотели узнать о вакансиях и условиях службы в войсках национальной гвардии.
«На все заданные вопросы граждане получили исчерпывающие ответы, а по вопросам, требующим детального разбирательства, Игорь Белов дал подчиненным указание разобраться в сложившихся ситуациях и доложить о принятых мерах», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Разговор ни о чём. Надо было прочитать лекцию о вреде курения и алкоголя.