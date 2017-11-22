22.11.2017 | 13:15

Во вторник, 21 ноября, начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов провел двухчасовой личный прием граждан.

Со своими вопросами к полковнику полиции обратились пять человек.

Пензячка Галина Петровна спросила, как обезопасить магазин от краж. Игорь Белов посоветовал женщине установить охранную сигнализацию и заключить договор, чтобы сообщения от системы поступали на пульт охраны Росгвардии.

Большинство пришедших хотели узнать о вакансиях и условиях службы в войсках национальной гвардии.

«На все заданные вопросы граждане получили исчерпывающие ответы, а по вопросам, требующим детального разбирательства, Игорь Белов дал подчиненным указание разобраться в сложившихся ситуациях и доложить о принятых мерах», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.