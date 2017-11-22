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Общество | Игорь Белов рассказал пензенцам, как попасть в Росгвардию

22.11.2017|13:15
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Во вторник, 21 ноября, начальник Управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов провел двухчасовой личный прием граждан.

Со своими вопросами к полковнику полиции обратились пять человек.

Пензячка Галина Петровна спросила, как обезопасить магазин от краж. Игорь Белов посоветовал женщине установить охранную сигнализацию и заключить договор, чтобы сообщения от системы поступали на пульт охраны Росгвардии.

Большинство пришедших хотели узнать о вакансиях и условиях службы в войсках национальной гвардии.

«На все заданные вопросы граждане получили исчерпывающие ответы, а по вопросам, требующим детального разбирательства, Игорь Белов дал подчиненным указание разобраться в сложившихся ситуациях и доложить о принятых мерах», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|22.11.2017 13:32|

Разговор ни о чём. Надо было прочитать лекцию о вреде курения и алкоголя.

Гость|22.11.2017 13:44|

Достаточно выйти с плакатом о реальном положении дел в стране и регионе или поучаствовать в аналогичном мероприятии, и будьте уверены - росгвардия не обделит вниманием.

Гость|22.11.2017 13:44|

пришел бы и послушал

Гость|22.11.2017 13:48|

Гость писал(a):

пришел бы и послушал

Чего там слушать. Пишешь заяву и 2 месяца идет проверка вас на все и вся и если не выявят у вас криминала и пороков можете стать кандидатом. Это мировая практика.

Имя: Гость
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