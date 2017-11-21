21.11.2017 | 16:00

В администрации Пензы прошел открытый аукцион. С молотка уходили места для организации елочных базаров. Между предпринимателями разыграли 52 лота - это точки новогодней торговли в Октябрьском, Железнодорожном и Первомайском районах; в Ленинском распределят чуть позже.

Чиновники предъявили особые требования к оформлению площадок.

«Чтобы это были красивые, действительно новогодние, организованные в соответствии со всеми нормами и правилами - и противопожарными, и санитарными - точки, поскольку мы предоставляем под размещение нестационарных торговых объектов только для реализации елочных базаров именно «красные» магистральные линии», - отметила начальник управления администрации города Пензы Ольга Жовтяк.

В 2017 году количество разрешенных мест для торговли елками увеличилось до 95, и продавать новогодние деревья станут раньше, чем прежде - с 1-го декабря. К примеру, в декабре прошлого года зеленые базары заработали 9-го числа. На некоторых точках организовали даже уголки потребителя, в частности, повесили прейскуранты, включающие в себя стоимость дополнительных услуг.

Что же касается цен на елки в этом году, то их озвучат продавцы уже на елочных базарах. Кстати, как показывает практика, торг на таких рынках уместен.