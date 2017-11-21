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Общество | В Пензе елки начнут продавать уже с 1 декабря

21.11.2017|16:00
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В администрации Пензы прошел открытый аукцион. С молотка уходили места для организации елочных базаров. Между предпринимателями разыграли 52 лота - это точки новогодней торговли в Октябрьском, Железнодорожном и Первомайском районах; в Ленинском распределят чуть позже.

Чиновники предъявили особые требования к оформлению площадок.

«Чтобы это были красивые, действительно новогодние, организованные в соответствии со всеми нормами и правилами - и противопожарными, и санитарными - точки, поскольку мы предоставляем под размещение нестационарных торговых объектов только для реализации елочных базаров именно «красные» магистральные линии», - отметила начальник управления администрации города Пензы Ольга Жовтяк.

В 2017 году количество разрешенных мест для торговли елками увеличилось до 95, и продавать новогодние деревья станут раньше, чем прежде - с 1-го декабря. К примеру, в декабре прошлого года зеленые базары заработали 9-го числа. На некоторых точках организовали даже уголки потребителя, в частности, повесили прейскуранты, включающие в себя стоимость дополнительных услуг.

Что же касается цен на елки в этом году, то их озвучат продавцы уже на елочных базарах. Кстати, как показывает практика, торг на таких рынках уместен.

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Гость|21.11.2017 18:50|

Да с июля начинайте.

Гость|21.11.2017 18:55|

Какой идиот купит? она уже осыпаться похлеще удрной 35 будет к новому году , да и настроение уже не то будет.. из крайности в крайность..елки в дет садах с 10ч исла надо начинать проводить, чего тянут хз))))

Гость|21.11.2017 19:10|

Я вчера купил.

Гость|21.11.2017 19:16|

Из праздника будни делают - к Новому году люди уже и внимание ни на что обращать не будут, ну стоят везде елки наряженные с ноября, ну продают эти елки, мусор только от этих базаров и проход загораживают, ну чем еще нас порадуют?

Гость|21.11.2017 19:50|

Гость писал(a):

Да с июля начинайте.
А я и не выкидывал

Гость|21.11.2017 19:56|

Уже три года дома стоит.

Гость|21.11.2017 19:58|

Снега еще нет, на улице 7 тепла, а им уже елки срубить, уничтожить, продать. Козлопаны

Имя: Гость
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