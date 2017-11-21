21.11.2017 | 17:57

В городской думе обсудили возможность пораньше включать свет на улицах Пензы в зимний период. Но для этого необходимо заменить существующие осветительные приборы.

«Еще больше сократить потребление электроэнергии можно, только установив светодиодные лампы, однако они не дают необходимого уровня освещенности городских улиц», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В настоящий момент в городе 31 100 светоточек, из них 4 000 принадлежат муниципалитету, а остальные находятся в частной собственности. И если первую группу осветительных приборов в перспективе, путь даже не в следующем году, все-таки реально заменить на светодиодные, то со вторыми владельцы не настроены расставаться.

Между тем, по мнению депутатов, замена ламп уличного освещения может сказаться на обеспечении безопасности дорожного движения.

«На мой взгляд, даже эти энергосберегающие лампы освещают хуже, чем те лампы, которые были до этого. У нас очень много темного времени суток, уровень освещенности меняется, и мы не успеваем, в том числе в целях экономии, за солнечным днем. А с учетом того, что у нас не видно в темное время разметки на дорогах, это небезопасно», - высказался заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Что касается замены энергосберегающих ламп, находящихся на балансе города, то на эти цели согласно проекту бюджета на 2018 год денежных средств не предусмотрено.