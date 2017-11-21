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Общество | В городской думе обсудили вопросы уличного освещения

21.11.2017|17:57
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В городской думе обсудили возможность пораньше включать свет на улицах Пензы в зимний период. Но для этого необходимо заменить существующие осветительные приборы.

«Еще больше сократить потребление электроэнергии можно, только установив светодиодные лампы, однако они не дают необходимого уровня освещенности городских улиц», - отметил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В настоящий момент в городе 31 100 светоточек, из них 4 000 принадлежат муниципалитету, а остальные находятся в частной собственности. И если первую группу осветительных приборов в перспективе, пусть даже не в следующем году, все-таки реально заменить на светодиодные, то со вторыми владельцы не настроены расставаться.

Между тем, по мнению депутатов, замена ламп уличного освещения может сказаться на обеспечении безопасности дорожного движения.

«На мой взгляд, даже эти энергосберегающие лампы освещают хуже, чем те лампы, которые были до этого. У нас очень много темного времени суток, уровень освещенности меняется, и мы не успеваем, в том числе в целях экономии, за солнечным днем. А с учетом того, что у нас не видно в темное время разметки на дорогах, это небезопасно», - высказался заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Что касается замены энергосберегающих ламп, находящихся на балансе города, то на эти цели согласно проекту бюджета на 2018 год денежных средств не предусмотрено.

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Гость|21.11.2017 19:06|

А наши депутаты не в курсе, что бывают энергосберегающие и светодиодные лампы холодного света? Всё посветлее было бы.

Гость|21.11.2017 19:42|

Переведите время на час вперёд и летом будет светло до 11 в зимой до 5. Не надо будет так мудрить с уличным освещением

Гость|21.11.2017 20:29|

В МОСКВЕ СВЕТ ГОРИТ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ А У НАС В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМЕН КРУГОМ А В ДЕРЕВНЯХ ВАБШЕ УЖАС ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ТАК НЕ БЫЛО КАК СИЧАС В КУЗНЕЦКЕ В ПАСЕЛКЕ ОТ ЗАПОДНОГО МИКРАЙОНА ЕХАТ ЭТО УЖАС НЕ МОГУТ УСТОНОВИТ ЧЕТЫРЕ СТОЛЬБА ШТОБ ЛЮДИ ШЛИ СПАКОЕНА ДО СВАИХ ДОМАМОВ ДВУХ ЭТАЖНЫХ ИТАКДАЛЕЙ ЭТО НЕ ТОЛЬКА В ПОСЕЛКЕ НО В ДЕРЕВНЯ А У НАС В ЗАПОДНЫМ ЭТО КОТОСТРОВА

Гость|21.11.2017 21:05|

Маяк в темноте, дети из 43 школы назад к дому идут с фонариками пробираясь по грязи среди разбитых поддонов и разбитого железобетона !

Гость|21.11.2017 21:26|

Il y a des ampoules led Pour éclairage public qui donne un très bon éclairage

Albert

Led distri france

Имя: Гость
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