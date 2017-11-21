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Общество | В доме на улице Колхозной в некоторых квартирах нет отопления

21.11.2017|12:41
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Батареи в квартире Лидии Дмитриевны вместо физического тепла навевают лишь душевный холод. Еще в октябре в доме № 118 на улице Колхозной все было в порядке, но в ноябре возникли проблемы.

«Вроде произошла авария. Как нам сказали, нам дали воду с воздухом, теперь будут проверять», - рассказала пенсионерка.

Лидия Дмитриевна рассказала про разговор с председателем кооператива. Тот сослался на проблемы с тепловиками, но пообещал найти и устранить пробку в доме. В итоге отопление пришло не ко всем, некоторые стояки так и остались холодными.

«Вечером очень холодно в доме. От горящего газа голова разрывается»,- пожаловалась пензячка.

Руководство кооператива и тепловики перекладывают вину друг на друга, а совместно разобраться не могут.

«Мы же делаем! Мы не виноваты, это ТЭЦ» - говорят в кооперативе. Я звоню на ТЭЦ, а они говорят, что свою ошибку исправили», - отметила Лидия Дмитриевна.

Женщина с соседями по стояку надеется хотя бы на перерасчет оплаты, ведь отопление - самая дорогая услуга.

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