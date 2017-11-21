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Общество | Пензенцы нуждаются в официальной остановке на улице Лермонтова

21.11.2017|12:58
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Горожане уже давно говорят о необходимости сделать на улице Лермонтова официальную остановку по требованию - у входа в сквер даже есть заездной карман. Пусть уж без павильона, но чтобы знак был, и автобусы малой вместимости не нарушали правил перевозки.

Несмотря на отсутствие здесь соответствующего знака, маршрутки часто высаживают пассажиров по их просьбе, ведь между существующими остановками на улице Кирова, у оборонительного вала, и улице Лермонтова, у медицинского колледжа, очень большое расстояние.

«Здесь удобно выходить: и на улицу Богданова идти хорошо, и собор новый строится. Вот с детьми часто приходим сюда на мероприятия. Наверх на остановку идти высоковато, особенно пожилым», - отметила одна их прохожих.

«Конечно, надо! На гору подниматься пожилым людям трудно. Надо, конечно, да только кто нас послушает, кому мы нужны?» - посетовала пенсионерка.

«Нужна, потому что очень большое расстояние между остановками получается», - высказалась молодая мама.

«Лично мне не нужна, но, по-моему, тут нуждающихся много, часто просят остановить на перекрестке», - отметила еще одна пензячка.

Среди опрошенных многие называли себя верующими людьми, которые от имени всех прихожан попросили сделать остановку. Ведь строительство Спасского кафедрального собора близится к завершению, в главный храм Пензы будут ходить днем и ночью, однако не всем под силу подниматься в гору с улицы Кирова.

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Гость|21.11.2017 19:42|

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