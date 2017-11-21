21.11.2017 | 09:07

Пензенская область присоединилась к социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия!», направленной на повышение безопасности пассажиров транспортных средств.

Девиз акции, стартовавшей в воскресенье, 19 ноября: «Я пристегнулся, пристегнись и ты!».

Для участия в ней необходимо сделать фотографии или селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств. Снимки нужно разместить с социальных сетях и на интернет-страницах СМИ с хештегом #ПристегнисьРоссия.

«Свои селфи и видеообращения с пристегнутыми ремнями можно также присылать в региональное управление ГИБДД на электронный адрес propagandagibdd@yandex.ru с пометкой «акция», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по области.