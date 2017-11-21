21.11.2017 | 14:20

Пензенца, работавшего администратором-продавцом торгового отдела в одном из магазинов Бессоновки, оштрафовали за реализацию одежды и кроссовок с использованием чужого товарного знака.

В октябре мужчина продал спортивные костюмы с изображением одного из известных брендов на общую сумму 9 190 рублей. Между тем вещи не соответствовали оригинальной продукции.

В ходе обследования торговых точек Бессоновского сельсовета факт продажи контрафакта вскрылся.

В итоге пензенца признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 10 000 рублей, сообщили в Бессоновском районном суде.