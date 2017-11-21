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Общество | Пензенец заплатит 10 000 рублей за продажу контрафакта в Бессоновке

21.11.2017|14:20
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Пензенца, работавшего администратором-продавцом торгового отдела в одном из магазинов Бессоновки, оштрафовали за реализацию одежды и кроссовок с использованием чужого товарного знака.

В октябре мужчина продал спортивные костюмы с изображением одного из известных брендов на общую сумму 9 190 рублей. Между тем вещи не соответствовали оригинальной продукции.

В ходе обследования торговых точек Бессоновского сельсовета факт продажи контрафакта вскрылся.

В итоге пензенца признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили штраф в размере 10 000 рублей, сообщили в Бессоновском районном суде.

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