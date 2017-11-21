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Общество | Пензенец выплатил дочери алименты, чтобы продать квартиру

21.11.2017|09:30
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Житель Пензы не смог продать квартиру из-за долга по алиментам, которые он не выплачивал своей 10-летней дочери. За несколько лет сумма достигла 300 000 рублей.

При этом у мужчины, нелегально работавшего в Москве, накопились и другие долги, из-за которых судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России и право на управление автомобилем, а на банковские счета обратили взыскание.

Чтобы расплатиться с долгами, пензенец решил продать квартиру.

«Но и тут его ждал неприятный сюрприз: на квартиру был наложен запрет на регистрационные действия», - отметили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Оказавшись в безвыходной ситуации, мужчина погасил задолженность и получил право на оформление сделки.

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Гость|21.11.2017 10:12|

Всем пришли налоги на недвигу?

Продавайте всё к хленам.

И в маневровый фонд.

Чухальники по ветру держим, аренда становится выгоднее собственности.

Гость|21.11.2017 10:25|

И че? обязательно это было в новости выносить?

ахххх дааааааааааа

ДРУГИХ ЖЕ ПРОБЛЕМ НЕЕЕЕТ

Имя: Гость
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