21.11.2017 | 09:30

Житель Пензы не смог продать квартиру из-за долга по алиментам, которые он не выплачивал своей 10-летней дочери. За несколько лет сумма достигла 300 000 рублей.

При этом у мужчины, нелегально работавшего в Москве, накопились и другие долги, из-за которых судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России и право на управление автомобилем, а на банковские счета обратили взыскание.

Чтобы расплатиться с долгами, пензенец решил продать квартиру.

«Но и тут его ждал неприятный сюрприз: на квартиру был наложен запрет на регистрационные действия», - отметили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Оказавшись в безвыходной ситуации, мужчина погасил задолженность и получил право на оформление сделки.