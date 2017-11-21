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Общество | Новый аэровокзал для Пензы оценили в 760 млн рублей

21.11.2017|16:43
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В Пензе разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания аэровокзала. Во вторник, 21 ноября, с проектом в ходе рабочего визита в область ознакомились полпред Президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Здание вместе с оборудованием будет стоить около 760 миллионов рублей.

На аэродроме Пензы класса «В» одна взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж аэровокзала, построенного в 1963 году.

Самолеты из Пензы летают в столицу, Санкт–Петербург, Нижний Новгород, Казань, а летом также в Сочи, Симферополь и Анапу. С 13 ноября 2017 года осуществляются воздушные перевозки до Шереметьева (г. Москва).

«За 10 месяцев 2017 года услугами пензенского аэропорта воспользовались почти 125 тысяч пассажиров. Этот показатель больше прошлогоднего на 36,8%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Потребность в строительстве нового здания аэровокзала возникла именно в связи с увеличением числа рейсов и пассажиропотока.

В ноябре 2016 года на сайте госзакупок появилась информация о проведении электронного аукциона на разработку архитектурной концепции здания нового аэровокзала на Центральной, 2; начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 250 000 рублей.

В техническом задании на разработку архитектурной концепции было указано, что главный фасад аэровокзала должен смотреть на север. В здании должны быть операционные зоны вылетающих пассажиров, операционные помещения прилетевших пассажиров, зоны ожидания, помещения обработки багажа с камерой хранения багажа задержанных рейсов, буфеты, магазин беспошлинной торговли, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, банкомат, туалеты, помещение полиции, касс и др.

В техзадании также было заявлено о необходимости предусмотреть парковочные места исходя из площади объекта, наличие обычного и праздничного наружного освещения и пространства для рекламных конструкций с подсветкой (не на фасаде).

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Гость|21.11.2017 17:51|

какой смысл строить новый.старый вполне справляется,летают два с половиной человека. опять деньги хотят умыкнуть

Гость|21.11.2017 17:52|

Нам стпрый то не нужен, на эти деньги мост еще один нужно построить и центральный рынок разогнать

Гость|21.11.2017 17:52|

откуда рост пассажиропотока взяли непонятно.лишь бы деньги к рукам прибрать

Гость|21.11.2017 17:54|

И в больницы чего бы закупили хотя бы с оборудования 19—20 века, про вещи с 21 молчу уж, а местами хотя бы кровати поменять, да стены покрасить ...

Гость|21.11.2017 17:56|

125 000 чел — это каждый 4 с села Пенза, явное варенье !

Гость|21.11.2017 18:05|

Гость писал(a):

какой смысл строить новый.старый вполне справляется,летают два с половиной человека. опять деньги хотят умыкнуть
Да не скажи, сейчас довольно людно там бывает. Тем более перевозки растут, сейчас самолет почти как плацкарт Суры стоит.

Гость|21.11.2017 18:09|

В 1990 году Пензенский объединенный авиаотряд насчитывал более 50 самолетов Ан-2,16-Ан-24,4-Ан-12,и один Ан-26"Циклон". А теперь авиаотряд разогнан,свой последний самолет улетел в 2001г. Может пора восстанавливать региональные авиаперевозки,а не строить потемкинские аэровокзалы,пуская пыль в глаза заезжим-залетным вельможам? Бывший сотрудник Пензенского ОАО.

Гость|21.11.2017 18:10|

Правильно что вбухивают мольоны денег, Пенза туристическая столица мира... в будущем.. столько маршрутов, скверов.. скоро сюда со всего мира летать самолёты будут, почти как при Советах будет загружен аэропорт. даже больше..

Гость|21.11.2017 18:12|

Гость писал(a):

Может пора восстанавливать региональные авиаперевозки,
А зачем? Региональные гораздо удобнее и быстрее автотранспортом - от дома и до места.

Гость|21.11.2017 18:14|

Помнится пару лет назад уже взлетную делали...международный должен был стать)))деньги освоили и вспомнили,что рядом уже есть ...

Гость|21.11.2017 18:16|

Гость писал(a):

и вспомнили,что рядом уже есть
А нам не надо рядом. Нам надо у себя.

Гость|21.11.2017 18:20|

Согласен ..надо...только не руководству...меньше рейсов,меньше головняка. Тем более зарплата у директора рубле 300

Гость|21.11.2017 18:25|

новый аэровокзал это хорошо

наконецто возможно будет улететь отсюда

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