21.11.2017 | 16:43

В Пензе разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания аэровокзала. Во вторник, 21 ноября, с проектом в ходе рабочего визита в область ознакомились полпред Президента в ПФО Михаил Бабич и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Здание вместе с оборудованием будет стоить около 760 миллионов рублей.

На аэродроме Пензы класса «В» одна взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж аэровокзала, построенного в 1963 году.

Самолеты из Пензы летают в столицу, Санкт–Петербург, Нижний Новгород, Казань, а летом также в Сочи, Симферополь и Анапу. С 13 ноября 2017 года осуществляются воздушные перевозки до Шереметьева (г. Москва).

«За 10 месяцев 2017 года услугами пензенского аэропорта воспользовались почти 125 тысяч пассажиров. Этот показатель больше прошлогоднего на 36,8%», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Потребность в строительстве нового здания аэровокзала возникла именно в связи с увеличением числа рейсов и пассажиропотока.

В ноябре 2016 года на сайте госзакупок появилась информация о проведении электронного аукциона на разработку архитектурной концепции здания нового аэровокзала на Центральной, 2; начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 250 000 рублей.

В техническом задании на разработку архитектурной концепции было указано, что главный фасад аэровокзала должен смотреть на север. В здании должны быть операционные зоны вылетающих пассажиров, операционные помещения прилетевших пассажиров, зоны ожидания, помещения обработки багажа с камерой хранения багажа задержанных рейсов, буфеты, магазин беспошлинной торговли, комната матери и ребенка, медпункт, аптека, банкомат, туалеты, помещение полиции, касс и др.

В техзадании также было заявлено о необходимости предусмотреть парковочные места исходя из площади объекта, наличие обычного и праздничного наружного освещения и пространства для рекламных конструкций с подсветкой (не на фасаде).