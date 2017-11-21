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Общество | На улице Московской разместят мемориальную доску Николаю Таганцеву

21.11.2017|16:17
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В центре Пензы появится мемориальная доска Николаю Степановичу Таганцеву. Ее разместят на здании дома № 4 на Московской улице.

Распоряжение об этом губернатор области Иван Белозерцев подписал в понедельник, 20 ноября.

Уроженец Пензы Николай Таганцев (1843-1923) был выдающимся юристом, криминалистом и государственным деятелем дореволюционной России. Он считается одним из основателей русского уголовного права, в 1917 году был избран почетным членом Российской академии наук.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда областного правительства Олега Ягова, координирующего вопросы культуры, искусства, реализации государственной политики в развитии туризма.

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Гость|21.11.2017 16:52|

ну а почему бы и нет, всё таки и земляк и сделал для России много

Гость|21.11.2017 16:53|

Интересно куда его смогут уместить) какое местоположение ему дадут, вот это точно интересно

Гость|21.11.2017 16:54|

penzainform.ru писал(a):

В центре Пензы появится мемориальная доска Николаю Степановичу Таганцеву. Ее разместят на здании дома № 4 на Московской улице
Пенза должна помнить своих земляков да и разнообразить московскую не помешает

Гость|21.11.2017 16:55|

Это очень важно так как много людей бывает заинтересованных и в истории и в культуре и вообще просто поклонников и одобрителей много очень бывает

Гость|21.11.2017 16:57|

ради таких земляков и место найдём!!!

Гость|21.11.2017 16:58|

Приятная для дальних родственников память и почёт этого человека

Гость|21.11.2017 16:58|

penzainform.ru писал(a):

Уроженец Пензы Николай Таганцев (1843-1923) был выдающимся юристом, криминалистом и государственным деятелем дореволюционной России.
РАдует что начинают забывать этот обоссаный совок гнать их всех вон

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