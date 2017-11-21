21.11.2017 | 16:17

В центре Пензы появится мемориальная доска Николаю Степановичу Таганцеву. Ее разместят на здании дома № 4 на Московской улице.

Распоряжение об этом губернатор области Иван Белозерцев подписал в понедельник, 20 ноября.

Уроженец Пензы Николай Таганцев (1843-1923) был выдающимся юристом, криминалистом и государственным деятелем дореволюционной России. Он считается одним из основателей русского уголовного права, в 1917 году был избран почетным членом Российской академии наук.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда областного правительства Олега Ягова, координирующего вопросы культуры, искусства, реализации государственной политики в развитии туризма.