Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.82  |  $  59.46
 

Общество | Генеральный директор ТРК «Наш дом» поздравила коллег с Днем телевидения

21.11.2017|15:11
Печать

21 ноября все телевизионщики мира отмечают профессиональный праздник. Благодаря телевидению любой, не выходя из дома, может стать очевидцем важных событий, и в каждой стране, каждом городе оно имеет свою историю развития.

«11 канал, несомненно, - это бренд нашего региона, который на протяжении вот уже двух десятилетий создавался его командой. Техническое оснащение канала прекрасное, и в этом заслуга, в первую очередь, его основателя Леонида Чернева, но главное богатство телеканала - это, конечно же, его люди», - отметила генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Единая сплоченная команда журналистов, операторов, монтажеров, художников, водителей идет в ногу со временем. Это подтверждают многочисленные награды, среди которых престижная национальная премия «Большая цифра». А в 2017 году программа «Наши новости» стала финалистом телевизионного конкурса «Тэфи-регион - 2017» в номинации «Ежедневная информационная программа». Кстати, именно ею и «выстрелил» 11 канал на заре своего существования.

«Мы гордимся теми, кто был с нами в период становления нашего местного канала, когда нас ругали работники единственного существующего тогда официального телевидения», - подчеркнула Татьяна Прошина.

Но именно в тот период все узнали Марию Ситтель, Евгения Рожкова, Валентина Трушнина, Павла Лютова, Елену Макарову, Павла Волю и многих других творцов новой телевизионной эпохи.

У телевидения свои, порою жесткие законы - приходится твердо отстаивать свою позицию. Но сила - в правде.

«У нас есть любовь зрителя. Спасибо ему за это! Мы часть его жизни, быта, часть его ценностей. Это налагает на нас большую ответственность, и мы ее осознаем. Поздравляю всех работников телевидения с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, творческих побед, всех духовных и земных благ!» - обратилась к коллегам Татьяна Прошина.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!