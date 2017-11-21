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Общество | Елена Блащук стала главврачом городской стоматологической поликлиники

21.11.2017|13:38
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В городской стоматологической поликлинике назначен новый главный врач. Им стала Елена Блащук, ранее руководившая детской стоматологической поликлиникой.

«К своим обязанностям она приступила в понедельник, 20 ноября», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.

1 ноября губернатор Пензенской области подписал постановление об объединении городской и детской стоматологических поликлиник, так что Елена Блащук возглавила учреждение, которое в ближайшем будущем ждут перемены.

После завершения процесса реорганизации учреждение здравоохранения будет называться Пензенской стоматологической поликлиникой.

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Гость|21.11.2017 14:21|

Сожрала Скуридина! А почему у нее дочь заведующая поликлиникой?

Гость|21.11.2017 14:37|

Об этом надо знать?

Гость|21.11.2017 14:50|

Гость писал(a):

Сожрала Скуридина! А почему у нее дочь заведующая поликлиникой?
И не одна.... Судя по фото....

Гость|21.11.2017 15:03|

Очень красивая женщина

Гость|21.11.2017 15:14|

Петьку не жалко. И так нажил много.

Имя: Гость
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