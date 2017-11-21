21.11.2017 | 13:38

В городской стоматологической поликлинике назначен новый главный врач. Им стала Елена Блащук, ранее руководившая детской стоматологической поликлиникой.

«К своим обязанностям она приступила в понедельник, 20 ноября», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.

1 ноября губернатор Пензенской области подписал постановление об объединении городской и детской стоматологических поликлиник, так что Елена Блащук возглавила учреждение, которое в ближайшем будущем ждут перемены.

После завершения процесса реорганизации учреждение здравоохранения будет называться Пензенской стоматологической поликлиникой.