В городской стоматологической поликлинике назначен новый главный врач. Им стала Елена Блащук, ранее руководившая детской стоматологической поликлиникой.
«К своим обязанностям она приступила в понедельник, 20 ноября», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.
1 ноября губернатор Пензенской области подписал постановление об объединении городской и детской стоматологических поликлиник, так что Елена Блащук возглавила учреждение, которое в ближайшем будущем ждут перемены.
После завершения процесса реорганизации учреждение здравоохранения будет называться Пензенской стоматологической поликлиникой.
Сожрала Скуридина! А почему у нее дочь заведующая поликлиникой?