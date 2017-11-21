Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.82  |  $  59.46
 

Общество | Чиновники проверили качество питания в школах и детских садах

21.11.2017|14:30
Печать

Депутаты городской думы и начальник городского управления образования провели внеплановые проверки в школьных столовых Пензы. В гимназии № 42 гостей не ждали, поэтому народные избранники надеялись, что смогут увидеть истинное положение дел, а не блюда, приготовленные специально к их визиту.

«Того, что дают вам на обед, хватает, чтобы чувствовать себя сытыми?», - поинтересовался у школьников глава города Пензы Валерий Савельев.

Учащиеся заверили чиновника, что они наедаются предложенными порциями, правда, после уроков физкультуры снова немного хочется есть.

Юрий Голодяев в курсе того, что до норм по питанию не дотягивают ни школьные, ни детсадовские обеды - на это не хватает денег. Но повышение цены приведет к тому, что многие дети вообще перестанут ходить в столовую.

Сейчас за детсадовцев мамы и папы платят 70-75 рублей в день в зависимости от возраста малыша, плюс небольшие дотации из бюджета.

«Завтрак: каша манная, бутерброд с маслом и сыром, кофейный напиток. Это ясельная группа», - зачитал фрагмент меню одного из пензенских детских садов Валерий Савельев.

Никаких дорогостоящих продуктов, типа горбуши или фруктов, в меню столовых не найти. В настоящий момент родители младших школьников платят 45 рублей за завтрак и 65 за обед, а за питание старшеклассников 50 и 70 соответственно. В идеале более взрослые должны отдавать 95 рублей за первое, второе и компот. Чиновники предполагали, что стоимость питания вырастет уже после Нового года, но скорее всего этого не произойдет.

«В любом случае нужно стремиться к более полноценному меню. О повышении все равно речь пойдет, но если нам позволит рынок, то мы постараемся до конца учебного года все-таки стоимость питания в детских садах и школах сохранить», - отметил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

0
0
0
0
 
Гость|21.11.2017 19:54|

Красную рыбу конечно не дают, но яблоки, бананы и мандарины в в школе бывают

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!