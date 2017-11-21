21.11.2017 | 14:30

Депутаты городской думы и начальник городского управления образования провели внеплановые проверки в школьных столовых Пензы. В гимназии № 42 гостей не ждали, поэтому народные избранники надеялись, что смогут увидеть истинное положение дел, а не блюда, приготовленные специально к их визиту.

«Того, что дают вам на обед, хватает, чтобы чувствовать себя сытыми?», - поинтересовался у школьников глава города Пензы Валерий Савельев.

Учащиеся заверили чиновника, что они наедаются предложенными порциями, правда, после уроков физкультуры снова немного хочется есть.

Юрий Голодяев в курсе того, что до норм по питанию не дотягивают ни школьные, ни детсадовские обеды - на это не хватает денег. Но повышение цены приведет к тому, что многие дети вообще перестанут ходить в столовую.

Сейчас за детсадовцев мамы и папы платят 70-75 рублей в день в зависимости от возраста малыша, плюс небольшие дотации из бюджета.

«Завтрак: каша манная, бутерброд с маслом и сыром, кофейный напиток. Это ясельная группа», - зачитал фрагмент меню одного из пензенских детских садов Валерий Савельев.

Никаких дорогостоящих продуктов, типа горбуши или фруктов, в меню столовых не найти. В настоящий момент родители младших школьников платят 45 рублей за завтрак и 65 за обед, а за питание старшеклассников 50 и 70 соответственно. В идеале более взрослые должны отдавать 95 рублей за первое, второе и компот. Чиновники предполагали, что стоимость питания вырастет уже после Нового года, но скорее всего этого не произойдет.

«В любом случае нужно стремиться к более полноценному меню. О повышении все равно речь пойдет, но если нам позволит рынок, то мы постараемся до конца учебного года все-таки стоимость питания в детских садах и школах сохранить», - отметил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.