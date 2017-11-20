20.11.2017 | 16:36

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в понедельник, 20 ноября, депутаты обсудили запланированную передачу помещений благотворительным организациям, занимающимся помощью бездомным животным.

Речь шла о региональном общественном благотворительном фонде «Рука помощи бездомным животным» и региональной общественной организации защиты животных «Вместе». Первой собираются передать в безвозмездное пользование на неопределенный срок 223,05 кв. м в здании на улице Бийской, 1д, второй - 239,35 кв. м в том же здании.

Организациям нужно будет оплачивать только коммунальные услуги.

«Это здание неоднократно предлагалось в аренду, выставлялось на продажу, но так и не нашлось желающих его получить», - пояснила начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Наиля Алюшева.

Как рассказала присутствовавшая на заседании представительница фонда «Рука помощи бездомным животным», на новой площади смогут одновременно содержаться около 300 кошек и собак, пока им будут подыскивать хозяев.

Входы в предоставляемые помещения располагаются с разных сторон, так что пересекаться организации и опекаемые ими животные не будут.

Депутаты на заседании комиссии одобрили инициативу. Окончательное решение примут на ближайшей сессии.