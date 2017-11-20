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Общество | В Пензе отсутствие табличек на остановках создает неудобство приезжим

20.11.2017|13:49
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Гостья из Хабаровска Ирина Бабина ориентируется в Пензе только с помощью подсказок пассажиров общественного транспорта. Иначе узнать, где выйти из автобуса, просто не получается.

«У вас не подписаны остановки - это смешно. Я понимаю, что это необязательно, но все-таки я думаю, что будет правильно сделать надписи на павильонах» - отметила Ирина Бабина.

Табличек нет действительно на многих павильонах. Те, кто давно живет в Пензе, уже и не смотрят на названия - знают их давно, а вот приезжие из области или гости из других регионов вынуждены пытать тех, кто рядом. В большинстве автобусов давно перестали объявлять наименования остановок, в маршрутках такой практики никогда и не было. Немного лучше ситуация в троллейбусах.

«Кондукторы иногда объявляют, иногда нет. Но очень неудобно беспокоить людей, спрашивать», - добавила Ирина.

Вот и получается, что в Пензе сойти на нужной остановке без проблем может только тот, кто хорошо знает город.

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Гость|20.11.2017 19:03|

Это большая проблема не только для приезжих. Про маршрутки отдельный разговор, стоя вообще ничего непонятно даже местным.

Гость|20.11.2017 19:21|

Понаедут тут и остановок не знают! Это вам не Москва!

Гость|20.11.2017 19:34|

Гость писал(a):

Это большая проблема не только для приезжих. Про маршрутки отдельный разговор, стоя вообще ничего непонятно даже местным.
Есть приложения, указываешь откуда и куда ехать, она подыскивает ближайшие маршруты. Все элементарно

Имя: Гость
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