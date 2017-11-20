Гостья из Хабаровска Ирина Бабина ориентируется в Пензе только с помощью подсказок пассажиров общественного транспорта. Иначе узнать, где выйти из автобуса, просто не получается.
«У вас не подписаны остановки - это смешно. Я понимаю, что это необязательно, но все-таки я думаю, что будет правильно сделать надписи на павильонах» - отметила Ирина Бабина.
Табличек нет действительно на многих павильонах. Те, кто давно живет в Пензе, уже и не смотрят на названия - знают их давно, а вот приезжие из области или гости из других регионов вынуждены пытать тех, кто рядом. В большинстве автобусов давно перестали объявлять наименования остановок, в маршрутках такой практики никогда и не было. Немного лучше ситуация в троллейбусах.
«Кондукторы иногда объявляют, иногда нет. Но очень неудобно беспокоить людей, спрашивать», - добавила Ирина.
Вот и получается, что в Пензе сойти на нужной остановке без проблем может только тот, кто хорошо знает город.
Это большая проблема не только для приезжих. Про маршрутки отдельный разговор, стоя вообще ничего непонятно даже местным.