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Общество | В Пензе нет средств на расширение территорий городских кладбищ

20.11.2017|14:54
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В проекте бюджета Пензы на 2018 год не заложено средств на расширение городских кладбищ. На это обратил внимание депутат Алексей Шуварин на заседании комиссии гордумы в понедельник, 20 ноября.

«Ситуация с городскими кладбищами катастрофическая, а я не вижу в бюджете средств на расширение территории. Что мы будем делать, где хоронить людей?» - поинтересовался народный избранник.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ответ сообщила, что нужно правильно оценивать возможности бюджета.

«Заложить то, что не поступит?.. Мы исходим из реальных возможностей бюджета», - отметила она.

8 июня между администрацией Пензы, ООО «Национальная мемориальная компания» и ООО «Осирис» был заключен протокол о намерениях по строительству крематория возле Восточного городского кладбища. Он должен появиться к декабрю 2018 года на улице Осенней в поселке Монтажном.

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Гость|20.11.2017 15:06|

Мы должны исходить из реалий!? А похороны граждан-это не реалии?! Где хоронить умерших?!

Гость|20.11.2017 15:15|

Стоя вкапывать. Места меньше чем лежа закапывают.

Гость|20.11.2017 15:17|

Гость писал(a):

Стоя вкапывать. Места меньше чем лежа закапывают.
а если на глубину 6 метров вкапывать, то можно и не по одному родственнику в одну лунку

Гость|20.11.2017 15:33|

У неё есть ещё слова в словарном запасе!!??"!!!Кроме как она исходит из реальных возможностей!!!!!!На все вопросы Один ответ!!!

Гость|20.11.2017 15:33|

Когда в России были крематории?, кто знает?, где церковь, почему не защищает ?

Гость|20.11.2017 15:38|

ерничай-не ерничай, а скоро кладбища будут больше города.. я за крематорий..

Гость|20.11.2017 15:41|

Крематорий строить пора

Гость|20.11.2017 15:42|

Вот и кладбища уже помешали.

Гость|20.11.2017 15:44|

undefined писал(a):

ерничай-не ерничай, а скоро кладбища будут больше города
Гость писал(a):
ерничай-не ерничай, а скоро кладбища будут больше города
Ну и что ?Если народ помирает будем сжигать?Это не по христиански мы не в Индии живём.

Гость|20.11.2017 15:52|

Гость писал(a):

Ну и что ?Если народ помирает будем сжигать?Это не по христиански мы не в Индии живём.
когда ты копыта отбросишь тебе будет всё-равно что с тобой будет дальше,во всех крупных городах есть крематории

Гость|20.11.2017 15:55|

Все идет к тому что всех будут принуждать пользоваться крематорием. За обычное захоронение поднимут цены до небес (типа кладбища расширять уже некуда), и за крематорий будут немаленькие деньги драть ибо надо окупить. Короче все идет к картельному сговору. ФАС уже сейчас надо интересоваться к чему клонят народные избранники.

Гость|20.11.2017 16:12|

Доведут людей ,что в лесах потихому начнут придавать земле .

Гость|20.11.2017 16:27|

Гость писал(a):

Это не по христиански
А черви будут есть по христиански? Даёшь крематорий!

Гость|20.11.2017 16:42|

В бюджете много лишних денег,200 миллионов на планетарий нашли.

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