20.11.2017 | 14:54

В проекте бюджета Пензы на 2018 год не заложено средств на расширение городских кладбищ. На это обратил внимание депутат Алексей Шуварин на заседании комиссии гордумы в понедельник, 20 ноября.

«Ситуация с городскими кладбищами катастрофическая, а я не вижу в бюджете средств на расширение территории. Что мы будем делать, где хоронить людей?» - поинтересовался народный избранник.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина в ответ сообщила, что нужно правильно оценивать возможности бюджета.

«Заложить то, что не поступит?.. Мы исходим из реальных возможностей бюджета», - отметила она.

8 июня между администрацией Пензы, ООО «Национальная мемориальная компания» и ООО «Осирис» был заключен протокол о намерениях по строительству крематория возле Восточного городского кладбища. Он должен появиться к декабрю 2018 года на улице Осенней в поселке Монтажном.