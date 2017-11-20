20.11.2017 | 09:22

В школах Малосердобинского района нарушались требования трудового законодательства: работникам не компенсировались затраты на прохождение медицинского осмотра.

В образовательных учреждениях сел Новое Демкино, Старое Славкино, а также в многопрофильном лицее Малой Сердобы образовалась задолженность перед 71 сотрудником в размере около 110 000 рублей.

«Прокурор района обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра. Заявления находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.