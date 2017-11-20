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Общество | В Малосердобинском районе учителя проходили медосмотр за свой счет

20.11.2017|09:22
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В школах Малосердобинского района нарушались требования трудового законодательства: работникам не компенсировались затраты на прохождение медицинского осмотра.

В образовательных учреждениях сел Новое Демкино, Старое Славкино, а также в многопрофильном лицее Малой Сердобы образовалась задолженность перед 71 сотрудником в размере около 110 000 рублей.

«Прокурор района обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра. Заявления находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|20.11.2017 10:20|

penzainform.ru писал(a):

на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра
А с кого взыскание будет производиться, что то не написали?

Гость|20.11.2017 10:37|

С Макушкина вовремя соскочившего!

Гость|20.11.2017 10:38|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра
А с кого взыскание будет производиться, что то не написали?
С Главы района..

Гость|20.11.2017 10:38|

Может на геморой проверяли

Имя: Гость
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