В школах Малосердобинского района нарушались требования трудового законодательства: работникам не компенсировались затраты на прохождение медицинского осмотра.
В образовательных учреждениях сел Новое Демкино, Старое Славкино, а также в многопрофильном лицее Малой Сердобы образовалась задолженность перед 71 сотрудником в размере около 110 000 рублей.
«Прокурор района обратился в суд с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра. Заявления находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
penzainform.ru писал(a):А с кого взыскание будет производиться, что то не написали?