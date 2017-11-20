20.11.2017 | 17:46

На Ударной, 35, произошло новое крупное обрушение: обвалился второй подъезд с частью первого. Как сообщили те, кто по-прежнему живет в доме, к счастью, никто не пострадал.

Обвал здания начался в декабре 2015 года: кладка стены стала рассыпаться. В июне 2017-го не выдержали нагрузку плиты перекрытия первого подъезда со стороны дороги.

В ноябре обвалились перекрытия второго подъезда со стороны двора, теперь в здании сквозная дыра. Коммунальные услуги постепенно отключили, но это не испугало две семьи, которые по-прежнему отказываются переезжать.

«Отопления нет, света нет, отключают газ», - пояснила местная жительница.

После распространения по округе запаха голубого топлива работы с помощью высекающей искры болгарки прекратили и взяли ручную пилу. Проживающая в доме женщина всячески пыталась помешать рабочим.

Позже на Ударную приехал глава Пензы. Жильцам Валерий Савельев в очередной раз объяснил, что есть свободные комнаты в маневренном фонде, люди могут осмотреть их и выбрать подходящую.

«Давайте мы предложим то, что хотят жители, для того чтобы они переехали в то место, которое их устроит», - подчеркнул Валерий Савельев.

В итоге согласился на переезд лишь один житель. Семья из трех человек осталась. А на соседние здания тем временем расклеили предупреждения, что рядом с этим домом не стоит ни машины парковать, ни ходить.