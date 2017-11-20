20.11.2017 | 18:09

На комиссии городской думы рассматривался вопрос о передаче в безвозмездное пользование зоозащитникам здания по адресу: Бийская, 1д. На первый этаж этого сооружения претендует фонд «Рука помощи бездомным животным», сейчас организация арендует помещение у частного лица.

«На площади 200 кв. м единовременно содержать около 80 кошек и собак, то есть учитывая, что это временно и после того, как для них будут находиться хозяева, их места могут занимать новые бездомные животные», - доложила начальник Управления муниципального имущества администрации города Пензы Наиля Алюшева.

Депутаты поинтересовались, не получится ли, что переданное строение будет использоваться не по назначению. По словам начальника управления муниципального имущества, здание даже выставляли на продажу, но желающих его приобрести не нашлось. А защитники животных полагают, что помещение поможет решить проблему с бродячими кошками и собаками.

«В дальнейшем мы планируем выйти на контракт по отлову бездомных животных. Но для этого нам надо иметь собственное здание и подходящие условия: операционный стол, лампы, все необходимые средства для того, чтобы запустить операционную», - отметила исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

Если фонд получит часть здания, то за счет благотворительной организации в нем проведут ремонт, а также решат вопрос с газом. В настоящее время строение не отапливается.