20.11.2017 | 15:07

В Пензенском районе мировой судья по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрел материалы дел об административном правонарушении в отношении двух предпринимателей. Оба осуществляли деятельность в области пассажирских перевозок с нарушением лицензионных условий.

Так, в микроавтобусе ГАЗ, арендованном одним из предпринимателей и следовавшем по маршруту № 33 в Пензе, вместо разрешенных 12 человек ехали 18. В транспортном средстве той же марки, взятом в аренду вторым перевозчиком и обслуживающем маршрут № 75, при проверке насчитали 14 пассажиров при допустимой загрузке в 12.

Суд признал обоих предпринимателей виновными, но назначил им разные наказания.

Так, в первом случае было учтено отягчающее обстоятельство: перевозчик в этом году уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Судья назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.

Для второго перевозчика, где норма пассажировместимости была превышена на 2 человека, выбрано более мягкое наказание – предупреждение. Предприниматель признал вину, раскаялся и к административной ответственности ранее не привлекался. Также было учтено его материальное положение: мужчина выплачивает два кредита, аренду за микроавтобус, имеет двоих детей и на подготовку одного из них – одиннадцатиклассника - требуются дополнительные средства.