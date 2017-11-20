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Общество | Перевозчиков наказали за лишних пассажиров в автобусах № 33 и 75

20.11.2017|15:07
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В Пензенском районе мировой судья по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрел материалы дел об административном правонарушении в отношении двух предпринимателей. Оба осуществляли деятельность в области пассажирских перевозок с нарушением лицензионных условий.

Так, в микроавтобусе ГАЗ, арендованном одним из предпринимателей и следовавшем по маршруту № 33 в Пензе, вместо разрешенных 12 человек ехали 18. В транспортном средстве той же марки, взятом в аренду вторым перевозчиком и обслуживающем маршрут № 75, при проверке насчитали 14 пассажиров при допустимой загрузке в 12.

Суд признал обоих предпринимателей виновными, но назначил им разные наказания.

Так, в первом случае было учтено отягчающее обстоятельство: перевозчик в этом году уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Судья назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.

Для второго перевозчика, где норма пассажировместимости была превышена на 2 человека, выбрано более мягкое наказание – предупреждение. Предприниматель признал вину, раскаялся и к административной ответственности ранее не привлекался. Также было учтено его материальное положение: мужчина выплачивает два кредита, аренду за микроавтобус, имеет двоих детей и на подготовку одного из них – одиннадцатиклассника - требуются дополнительные средства.

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Гость|20.11.2017 15:35|

Какие же это автобусы? брички.

Гость|20.11.2017 15:41|

penzainform.ru писал(a):

и на подготовку одного из них – одиннадцатиклассника - требуются дополнительные средства.
Какие? У нас по закону образование бесплатное, или суд признал, что в школах поборы?

Гость|20.11.2017 15:43|

77 маршрут в районе зап.поляне (до ост. ПГПУ) проверьте. Там из всех маршруток жопы из окон глядят.

Гость|20.11.2017 16:08|

Проверьте маршрут № 59, что каждое утро в 8 часов с ГПЗ едет. Да и вечером в 18. Там вместо положенных 14 все 25 насчитать можно.

Гость|20.11.2017 16:12|

А на фото один из преуспевающих предпринимателей?

Гость|20.11.2017 16:25|

penzainform.ru писал(a):

Также было учтено его материальное положение: мужчина выплачивает два кредита
Почему его финансовая безграмотность служит смягчающим обстоятельством, за то что он рисковал жизнью и здоровьем людей?

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