20.11.2017 | 14:40

На заседании комиссии городской думы, состоявшемся в понедельник, 20 ноября, депутат Алексей Шуварин поинтересовался у начальника финансового управления Пензы Ольги Завьялкиной, как в 2018 году будет существовать дворец спорта «Рубин», учитывая, что в проекте бюджета на него заложено 8 млн 300 тыс. рублей.

«Насколько я знаю, «Рубин» заявил потребность в 28 млн», - отметил народный избранник.

«Если проанализировать, какую потребность нам дали разные учреждения, то это более 12 млрд, притом что наша доходная часть составляет менее 6 млрд», - пояснила Ольга Завьялкина.

По ее словам, при формировании бюджета нужно исходить из реального положения вещей.

«Я понимаю, что мы закладываем 8 млн 300 тыс. на 2018 год. Но по истечении девяти месяцев мы проанализируем и, возможно, добавим ему, как в этом году на октябрьской сессии, 2 млн», - заключила начальник управления.