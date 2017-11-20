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Общество | Пензенских депутатов заинтересовала финансовая судьба ДС «Рубин»

20.11.2017|14:40
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На заседании комиссии городской думы, состоявшемся в понедельник, 20 ноября, депутат Алексей Шуварин поинтересовался у начальника финансового управления Пензы Ольги Завьялкиной, как в 2018 году будет существовать дворец спорта «Рубин», учитывая, что в проекте бюджета на него заложено 8 млн 300 тыс. рублей.

«Насколько я знаю, «Рубин» заявил потребность в 28 млн», - отметил народный избранник.

«Если проанализировать, какую потребность нам дали разные учреждения, то это более 12 млрд, притом что наша доходная часть составляет менее 6 млрд», - пояснила Ольга Завьялкина.

По ее словам, при формировании бюджета нужно исходить из реального положения вещей.

«Я понимаю, что мы закладываем 8 млн 300 тыс. на 2018 год. Но по истечении девяти месяцев мы проанализируем и, возможно, добавим ему, как в этом году на октябрьской сессии, 2 млн», - заключила начальник управления.

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Гость|20.11.2017 15:09|

Лишить все премий Завьялкину и понизить ей зарплату в 2 раза. Нужно экономить и исходить из реалий. В конце года пару тысяч накинуть.

Имя: Гость
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