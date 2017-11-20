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Общество | На улице Маресьева местные жители устроили свалку в кустах

20.11.2017|18:45
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Летом в бурьяне на улице Маресьева мусора было почти не видно, а с приходом осени зелень уже не скрывает настоящую помойку размером с футбольное поле, которая расположена в районе домов № 13 и 11.

Чего тут только нет - и автомобильные покрышки, и бутылки, и пакеты с пищевыми отходами. По словам прохожих, эта свалка здесь давно.

«Насколько я помню, давно здесь такое. Раньше здесь стоял дом, но его снесли. Вот она, культура наших местных жителей. Думаю, если найдется хозяин земли, тогда будет порядок. Должен быть кто-то ответственным за этот участок», - высказала свое мнение местная жительница Екатерина.

Любопытно, что рядом есть контейнер в огороженной площадке, но он спрятан за замком. Так что народ валит все, что не нужно, поблизости: с дороги не видно - и ладно.

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Гость|20.11.2017 19:05|

Сраные свиньи, так вам и надо, живите в гавне.

Гость|20.11.2017 19:42|

Так там же свиньи бугровские живут,раньше они вообще канализацию туда спускали. Это самые настоящие свиньи !

Имя: Гость
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