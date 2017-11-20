20.11.2017 | 18:45

Летом в бурьяне на улице Маресьева мусора было почти не видно, а с приходом осени зелень уже не скрывает настоящую помойку размером с футбольное поле, которая расположена в районе домов № 13 и 11.

Чего тут только нет - и автомобильные покрышки, и бутылки, и пакеты с пищевыми отходами. По словам прохожих, эта свалка здесь давно.

«Насколько я помню, давно здесь такое. Раньше здесь стоял дом, но его снесли. Вот она, культура наших местных жителей. Думаю, если найдется хозяин земли, тогда будет порядок. Должен быть кто-то ответственным за этот участок», - высказала свое мнение местная жительница Екатерина.

Любопытно, что рядом есть контейнер в огороженной площадке, но он спрятан за замком. Так что народ валит все, что не нужно, поблизости: с дороги не видно - и ладно.