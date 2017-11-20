20.11.2017 | 10:31

Музей занимательных наук «Реактор» организует выездную выставку по Пензенской области благодаря гранту молодежного форума «iВолга-2017».

Полученные средства потратили на то, чтобы сделать экспозицию мобильной и путешествовать с ней по всему региону. Организаторы проекта договорились о выездных экскурсиях с несколькими районными школами.

«Это позволит ребятам, не покидая собственного населенного пункта, посетить наш музей и убедиться в том, что наука может быть интересной, а учиться становится модно», - заявил директор по развитию музея «Реактор» Александр Лежеников.

17 ноября в бизнес-инкубаторе «Татлин» состоялась уже традиционная презентация обновленной выставки. В «кинетическом уголке» гости увидели оживающие при помощи человека скульптуры, сыграли на глюкофоне, посмотрели в зеркальный куб и посоревновались в ловкости с роботом «Козмо».

«После презентации экспозиции в режиме «свободного времени» все желающие смогли попробовать в действии запомнившиеся экспонаты», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.