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Общество | В Пензе делают парковку рядом с пединститутом

19.11.2017|13:18
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В Пензе завершается благоустройство лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова, которую расчистили от подлеска и аварийных деревьев.

По состоянию на воскресенье, 19 ноября, там закончено обустройство пешеходных дорожек от педагогического института до телевышки и почти готова парковка около вуза - выполнено щебенчатое основание.

Сейчас подрядная организация устанавливает бортовые камни на аллее от вышки до улицы Попова.

«Проложены сети наружного электроснабжения, установлены новые светильники, выполнен вынос силового кабеля с участка будущего футбольного поля», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Гость|19.11.2017 13:23|

Это хорошо.

Гость|19.11.2017 13:40|

Ну нормально, че. А то как на пары приедешь, мазду поставить негде.

Гость|19.11.2017 14:16|

Платная будет,полюбому

Имя: Гость
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