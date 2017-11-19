19.11.2017 | 13:18

В Пензе завершается благоустройство лесопарковой зоны между улицами Лермонтова и Попова, которую расчистили от подлеска и аварийных деревьев.

По состоянию на воскресенье, 19 ноября, там закончено обустройство пешеходных дорожек от педагогического института до телевышки и почти готова парковка около вуза - выполнено щебенчатое основание.

Сейчас подрядная организация устанавливает бортовые камни на аллее от вышки до улицы Попова.

«Проложены сети наружного электроснабжения, установлены новые светильники, выполнен вынос силового кабеля с участка будущего футбольного поля», - сообщили в пресс-службе городской администрации.