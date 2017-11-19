19.11.2017 | 11:38

На набережной реки Суры установят антивандальное освещение и гранитную лестницу.

Сейчас завершаются работы с использованием бетона. В ближайшие дни дорожку от «Ростка» до подвесного моста вымостят тротуарной плиткой, после чего склон в этой части набережной облицуют.

На лестницах, которые соединяют верхнюю и нижнюю прогулочные зоны, делают гранитные ступени.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр Виктор Кувайцев указал на ненадежность небольших фонарей, которые планируют установить у воды.

«Нужно продумать антивандальные варианты, к примеру вмонтировать световые прожекторы в гранитные плиты на склоне», – отметил Виктор Кувайцев в субботу, 18 ноября, побывав на объекте.