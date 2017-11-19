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Общество | Набережную реки Суры осветят антивандальными фонарями

19.11.2017|11:38
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На набережной реки Суры установят антивандальное освещение и гранитную лестницу.

Сейчас завершаются работы с использованием бетона. В ближайшие дни дорожку от «Ростка» до подвесного моста вымостят тротуарной плиткой, после чего склон в этой части набережной облицуют.

На лестницах, которые соединяют верхнюю и нижнюю прогулочные зоны, делают гранитные ступени.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр Виктор Кувайцев указал на ненадежность небольших фонарей, которые планируют установить у воды.

«Нужно продумать антивандальные варианты, к примеру вмонтировать световые прожекторы в гранитные плиты на склоне», – отметил Виктор Кувайцев в субботу, 18 ноября, побывав на объекте.

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Гость|19.11.2017 11:49|

Очень унылое зрелище!

Гость|19.11.2017 11:53|

Не только унылое,а гнетущее!!!Хуже не придумать!

Гость|19.11.2017 11:57|

Денег нет. Всё потрачено на хоккей

Гость|19.11.2017 11:58|

А вандалов, которые громить освещение будут, заведут? Или они уже там?

Гость|19.11.2017 12:22|

Брюханков &гоняев все поставят!

Гость|19.11.2017 12:24|

Светофоры поставили-не работают. Подсветку ростка поставили-в темноте вандалы памятник изуродовали.

Сажай не хочу.

Гость|19.11.2017 12:29|

Неужели этот бетонный ужас придумал архитектор? Или автор проекта - мастер завода ЖБИ?

Гость|19.11.2017 12:45|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

Гость|19.11.2017 13:09|

Гость писал(a):

Неужели этот бетонный ужас придумал архитектор? Или автор проекта - мастер завода ЖБИ?
главный архитектор Пензенской области

Иоффе Леонид Владимирович! Посмотрим что будет весной когда большая вода придёт.

Гость|19.11.2017 13:14|

Гость писал(a):

Неужели этот бетонный ужас придумал архитектор?
Не парьтесь, там же эта плитка с дырками для травы, весной нормально смотреться будет. Тем более дальше будут там всё делать. Набережная хорошая получится.

Имя: Гость
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